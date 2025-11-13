Инфекционную больницу Набережных Челнов модернизировали за 3,1 млрд рублей
Финальным этапом работ стал ремонт дворовой галереи, соединяющей медицинские корпуса
В Набережных Челнах завершается реконструкция инфекционной больницы. Финальным этапом работ стал ремонт дворовой галереи, соединяющей медицинские корпуса.
Пресс-центр Минздрава Татарстана сообщает, что руководитель исполкома города Фарид Салахов лично проинспектировал ход реконструкции. По его словам, галерея для санитарной эвакуации готова на 95%. Теперь пациенты смогут безопасно перемещаться между корпусами в комфортных условиях.
На реконструкцию больницы было направлено 3,127 млрд рублей. Только на модернизацию галереи выделено 175 млн рублей. В результате появился коридор, оборудованный для удобного передвижения пациентов и персонала.
Во внутреннем дворе обустроили пешеходные дорожки и создали зону отдыха для сотрудников и посетителей.
Ранее сообщалось, что в Елабуге отремонтировали ЦРБ за 600 млн рублей по республиканской программе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».