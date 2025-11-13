В Елабуге отремонтировали ЦРБ за 600 млн рублей по республиканской программе

В Елабужской центральной районной больнице завершился капремонт стационара. Работы провели в рамках республиканской программы, инициатором которой выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.

На ремонт медучреждения из регионального бюджета направили более 621 млн рублей. В ходе ремонта специалисты полностью обновили инженерные системы. Масштабные преобразования коснулись и самого здания — были отремонтированы как внутренние помещения, так и фасады. В больнице установили новые окна и двери, обновили сантехнику, смонтировали современные системы вентиляции и пожарной сигнализации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





После ремонта стационар располагает 285 койками для круглосуточного пребывания пациентов и 143 койками для дневного стационара. Амбулаторно‑поликлинические подразделения больницы готовы принимать около 2 100 пациентов за одну смену. Кроме того, в рамках программы дооснащения медучреждение получило 120 единиц современной медицинской техники общей стоимостью 4,6 млн рублей.

Наталья Жирнова