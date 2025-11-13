Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в сборную России на Кубок Первого канала

Речь идет о защитниках Илье Карпухине и Никите Лямкине и нападающем Илье Сафонове

Фото: Динар Фатыхов

Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в сборную России на Кубок Первого канала, согласно опубликованному составу команды на сайте ФХР. Речь идет о защитниках Илье Карпухине и Никите Лямкине и нападающем Илье Сафонове.

Кубок Первого канала пройдет с 9 по 14 декабря в Новосибирске. «Расписание турнира и других мероприятий Кубка Первого канала — 2025 будет опубликовано позднее», — сказано на сайте ФХР.

Напомним, что Артем Галимов пропускает матч «Ак Барса» против московского «Динамо» 13 ноября.

Наталья Жирнова