Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в сборную России на Кубок Первого канала
Речь идет о защитниках Илье Карпухине и Никите Лямкине и нападающем Илье Сафонове
Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в сборную России на Кубок Первого канала, согласно опубликованному составу команды на сайте ФХР. Речь идет о защитниках Илье Карпухине и Никите Лямкине и нападающем Илье Сафонове.
Кубок Первого канала пройдет с 9 по 14 декабря в Новосибирске. «Расписание турнира и других мероприятий Кубка Первого канала — 2025 будет опубликовано позднее», — сказано на сайте ФХР.
Напомним, что Артем Галимов пропускает матч «Ак Барса» против московского «Динамо» 13 ноября.
