Артем Галимов пропустит матч «Ак Барса» против московского «Динамо»

18:09, 13.11.2025

Вместо него в состав вернулся Дмитрий Кателевский

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Артем Галимов пропустит матч «Ак Барса» против московского «Динамо», который состоится сегодня в Казани в 19:00. Казанская команда опубликовала составы на предстоящую игру.

Вместо Галимова в состав вернулся Дмитрий Кателевский, который пропустил пять игр подряд после матча с «Адмиралом».

Ранее «Ак Барс» в Нижнекамске впервые в сезоне обыграл со счетом 4:1«Нефтехимик».

Наталья Жирнова

