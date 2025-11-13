Артем Галимов пропустит матч «Ак Барса» против московского «Динамо»
Вместо него в состав вернулся Дмитрий Кателевский
Артем Галимов пропустит матч «Ак Барса» против московского «Динамо», который состоится сегодня в Казани в 19:00. Казанская команда опубликовала составы на предстоящую игру.
Вместо Галимова в состав вернулся Дмитрий Кателевский, который пропустил пять игр подряд после матча с «Адмиралом».
Ранее «Ак Барс» в Нижнекамске впервые в сезоне обыграл со счетом 4:1«Нефтехимик».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».