В Казани вновь отключают воду из-за аварии

18:47, 13.11.2025

Ограничения будут действовать в Приволжском районе с 9:00 14 ноября до 6:00 15 ноября

Фото: Реальное время

В связи с проведением аварийных работ в Приволжском районе города будет временно прекращена подача воды. Отключение затронет несколько жилых домов на прилегающих улицах, сообщает «Водоканал».

Подача воды будет приостановлена с 9:00 14 ноября до 6:00 15 ноября. Ограничения коснутся следующих адресов:

  • На проспекте Победы: дома №62 (включая корпуса 1, 2, 3, 4), 64, 66, 68, 70 (включая корпус «а»), 72 (включая корпус «а»).
  • На улице Сафиуллина: дома №14 и 18.

Напомним, что 17 ноября в Казани на сутки отключат воду в Кировском и Московском районах в связи с работами по подключению здания.

Наталья Жирнова

