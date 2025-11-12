В Казани на сутки отключат воду в Кировском и Московском районах из‑за подключения здания
Время отключения: с 09:00 17 ноября до 09:00 18 ноября
В связи с работами по подключению водопровода административного здания на улице Правосудия к централизованным сетям водоснабжения на участках в Кировском и Московском районах Казани временно прекращается подача воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Время отключения:
- с 09:00 17 ноября 2025 года,
- до 09:00 18 ноября 2025 года.
Затронутые адреса (Кировский и Московский районы):
- Горсоветская: д. 2, 2а, 10/30д, 25, 25а, 29, 33, 34, 36/4;
- 2-я Юго‑Западная: д. 3, 3а, 3Б, 5, 7, 9, 9а, 11, 25, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 28, 30, 30д/10, 32, 34, 34г/10, 36, 36а;
- Вольная 1‑я: д. 7, 7 корп.1, 9, 11, 12, 14/97, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/15, 24;
- Вольная 2‑я: д. 14, 16, 18, 20, 22, 24/9;
- Дежнева: д. 1;
- Дружинная: д. 3, 4/36, 6, 7, 8;
- Коммунаров: д. 1/6, 9/24, 11, 13, 15/23;
- Лушникова: д. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11а, 13, 6, 8, 10, 10а;
- Правосудия: д. 2, 6;
- Тверская: д. 2, 9а, 9Б;
- Энергетиков: д. 3, 3а, 4а, 5, 10, 10а;
- Декабристов: д. 89в, 93, 96, 97, 98, 98/1, 98 корп.1,3; 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 119а, 121/1, 123, 125, 125а, 125а корп.1, 129, 131;
- Ленская: д. 1/121, 5, 7, 10;
- пр. Ибрагимова: д. 44, 48, 50, 54, 56, 56а.
