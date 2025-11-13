Правительство России направит 1,4 млрд рублей на льготные авиабилеты

В текущем году программа охватывает около 80 субсидируемых маршрутов

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о выделении свыше 1,4 млрд рублей на поддержку межрегиональных авиаперевозок. Средства будут направлены на компенсацию расходов авиакомпаний при предоставлении льготных тарифов, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, программа льготных перелетов между регионами, включая направления с Дальнего Востока, имеет высокую социальную значимость. Она находится под постоянным контролем президента России.

В текущем году программа охватывает около 80 субсидируемых маршрутов, связывающих Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. Право на приобретение билетов по специальным тарифам предоставляется гражданам младше 23 лет, женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, инвалидам I группы, детям-инвалидам и многодетным семьям. Ежегодно этими льготами пользуются десятки тысяч человек.

Отмечается, что в стране существует множество территорий, куда можно добраться преимущественно по воздуху. Доступность авиационного транспорта важна для всех категорий граждан.

Наталья Жирнова