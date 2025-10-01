Россияне смогут регистрироваться на рейсы и садиться в самолет по биометрии

Ее можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта

В перспективе пассажиры самолетов в России смогут использовать биометрические данные как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс и посадке на борт. Об этом сообщили в Минтрансе страны.

Соглашение о внедрении биометрии в авиаперевозках было подписано между министром транспорта Андреем Никитиным, главой Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором «Центра биометрических технологий» Владиславом Поволоцким и гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.

— Технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет, — заявили в Минтрансе.

Подчеркивается, что использование биометрии будет добровольным, и каждый пассажир сможет самостоятельно выбирать, каким способом пользоваться транспортными услугами — по биометрии или с использованием документов.

— Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации. Мы создаем цифровую экосистему, которая делает поездки проще и надежнее для миллионов пассажиров, — приводит ведомство слова Никитина.

Напомним, в Казани на станции метро «Площадь Тукая» установят интеллектуальные турникеты. Это позволит увеличить пропускную способность станции на 50% и интегрировать все существующие способы оплаты, включая транспортные и банковские карты, биометрию и QR-коды.

