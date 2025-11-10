«Ак Барс» в Нижнекамске впервые в сезоне обыграл «Нефтехимик»

Второе «татарстанское дерби» осталось за казанцами

«Ак Барс» переиграл в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 4:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию из трех поражений подряд.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Яшкин, еще по разу забили Михаил Фисенко и Григорий Денисенко. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил словацкий защитник Лука Профака.

Матч в Нижнекамске стал заключительным для «Ак Барса» в текущей выездной серии. Казанцы до игры с «Нефтехимиком» проиграли три встречи подряд в чемпионате.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 13 ноября в Казани с московским «Динамо» в 19.00 по мск.

Напомним, в сентябре «Нефтехимик» обыграл казанцев в гостях со счетом 2:1.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Фисенко (Марченко, Билялов, 10:50);

0:2 — Денисенко (Лямкин, Хмелевский, 12:42);

0:3 — Яшкин (Семёнов, Барабанов, 16:37);

0:4 — Яшкин (Семёнов, Барабанов, 35:27);

1:4 — Профака (Решетников, Надворный, 47:53)

Зульфат Шафигуллин