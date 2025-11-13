Французские власти полностью сняли ограничения на передвижение Павла Дурова

Изначально судебные меры запрещали ему выезд из страны и обязывали дважды в неделю отмечаться в полиции Ниццы

Фото: Мария Зверева

Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на судебный источник сообщило о снятии с Павла Дурова мер судебного контроля во Франции, ограничивавших его право на выезд из страны.

— Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы, — сказано в материале.

Дурова задержали во Франции в конце августа 2024 года. Изначально судебные меры запрещали ему выезд из страны и обязывали дважды в неделю отмечаться в полиции Ниццы. В марте 2025 года ему в порядке исключения разрешили поездку в Дубай на несколько недель. Однако позже, в мае, власти отказали ему в выезде в США для встречи с инвесторами и в Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.

Наталья Жирнова