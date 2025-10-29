Павел Дуров анонсировал Cocoon: децентрализованный ИИ на стыке блокчейна и соцсетей

Платформа будет интегрирована в экосистему мини-приложений и ботов Telegram, расширяя ее функционал

Основатель Telegram Павел Дуров представил проект Cocoon (Confidential Compute Open Network) — децентрализованную инфраструктурную инициативу, призванную объединить блокчейн, искусственный интеллект и социальные сети. Анонс состоялся на конференции Blockchain Life 2025, передает РИА «Новости».

— Мы поняли, что мир нуждается в децентрализованном подходе к ИИ. Мир, в котором ИИ принадлежит не корпорациям и правительствам, а людям. Поэтому мы засучили рукава и стали работать над чем-то крупным на пересечении блокчейна, ИИ и соцсетей. Мы решили построить децентрализованную сеть для ИИ, функций и вычислений, — заявил Дуров.

Cocoon предоставит владельцам графических процессоров возможность вносить свою вычислительную мощность в сеть и получать за это вознаграждение в токенах TON. Разработчики, в свою очередь, получат доступ к недорогим вычислительным ресурсам на базе ИИ.

— Централизованные провайдеры (ИИ) могут собирать ваши данные и использовать их, чтобы обучать свои модели. Они могут создавать ваши профили и манипулировать вами в будущем. И некоторые из них уже делают это, — подчеркнул Дуров, обозначив ключевую проблему, которую призван решить Cocoon.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новая система позволит пользователям взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование текстов и составление сообщений, при этом сохраняя конфиденциальность своих данных. Данные не будут раскрываться централизованным поставщикам, что является одной из главных задач проекта.

Telegram заявлен как первый крупный заказчик и главный промоутер сети Cocoon. Платформа будет интегрирована в экосистему мини-приложений и ботов Telegram, расширяя ее функционал. Официальный запуск проекта намечен на ноябрь 2025 года, после чего приложения станут доступны как для поставщиков оборудования, так и для разработчиков.

Павел Дуров также отметил, что прозрачная и ориентированная на рынок архитектура Cocoon обеспечит конкурентные цены на вычисления ИИ и устойчивость к цензуре. Он представил эту инициативу как часть более широкой миссии Telegram по защите конфиденциальности пользователей и обеспечению цифровой свободы в условиях нарастающей централизации в глобальной технологической сфере.

Рената Валеева