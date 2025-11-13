Четыре муниципалитета Татарстана выиграли в конкурсе гранты на 68 млн рублей
Лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали три села и один поселок республики
Лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали три села и один поселок Татарстана. Они получат приз в виде 68 млн рублей на развитие, следует из распоряжения правительства России.
Победителями стали:
- муниципальное образование «Поселок городского типа Апастово» Апастовского муниципального района — 40 млн рублей;
- Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского муниципального района — 20 млн рублей;
- Новошешминское сельское поселение Новошешминского муниципального района — 5 млн рублей;
- Табар-Черкийское сельское поселение Апастовского муниципального района — 3 млн рублей.
В этом году награды получат 48 муниципальных образований из 29 регионов страны. Среди победителей — 11 городских округов, семь муниципальных округов, шесть городских и 24 сельских поселения. Каждое из них удостоится не только денежного поощрения, но и диплома правительства России. Всего победители получат 1 млрд рублей.
Напомним, что в Малых Кокузах заменили водопровод, проложенный 40 лет назад. На это ушло 62 млн рублей.
