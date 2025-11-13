Казгордума проведет внеочередную III сессию 19 ноября
На заседании рассмотрят корректировку границ нескольких территориальных зон, а также обсудят работу Общественного совета города
19 ноября в Казани состоится внеочередная III сессия Казгордумы пятого созыва. Собрание начнется в 10:00 в зале заседаний исполкома города, говорится в сообщении мэрии Казани.
В ходе сессии депутаты рассмотрят комплекс вопросов, затрагивающих различные сферы городской жизни. Например, формирование избирательных комиссий и корректировку работы муниципального учреждения культуры. Кроме того, планируется обсудить изменения в границах территориальных общественных самоуправлений «Вознесенское» и «Союз офицеров».
Значительную часть повестки займет обсуждение работы Общественного совета города. Депутаты намерены утвердить треть состава совета и внести необходимые изменения в соответствующее решение Городской думы.
Также на сессии рассмотрят корректировку границ нескольких территориальных зон, включая особую природоохранную, рекреационную, а также зоны среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки.
Завершающим пунктом повестки станет обсуждение мер поддержки жителей Казани, нуждающихся в помощи при приобретении жилья по программе социальной ипотеки.
