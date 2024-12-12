При Казгордуме создадут общественный совет

Он создается для проведения общественной экспертизы документов, совершенствования механизма учета общественного мнения и проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

Фото: Мария Зверева

В столице Татарстана хотят создать общественный совет при Казгордуме. Соответствующий проект решения поступил на антикоррупционную проверку. Среди его задач — общественная экспертиза документов и независимая оценки качества оказания услуг.



Обеспечить создание, внедрение и работу общественного совета, в случае одобрения документа, будет поручено аппарату Казгордумы. Участие в совещательном органе — безвозмездное и добровольное, его численность составит от 6 до 15 человек. Треть состава сформируют на основании предложений мэра Казани, еще треть — на основании предложений депутатов Казгордумы, остальных изберут на первом заседании. Среди участников могут быть представители общественных организаций и бывшие чиновники. Все решения совета будут носить рекомендательный характер.

Совет создается ради привлечения представителей общественных, профессиональных и творческих объединений к решению вопросов по направлениям деятельности, усиления общественного контроля качества муниципальных услуг и развития принципов открытости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В задачи общественного совета войдут:

проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

совершенствование механизма учета общественного мнения при реализации решений Казгордумы;

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования;

участия в работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и т.д.

Заседания общественного совета будут проводиться не реже одного раза в полугодие, а также по инициативе Казгордумы — в целях выдачи заключения Общественного совета на проекты нормативных правовых актов.

Сейчас общественные советы существуют при многих министерствах и ведомствах Татарстана — в том числе при Минобрнауки, Минтруда, Минтранса, МЧС и т.д.