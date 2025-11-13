Власти Казани утвердили границы нового сквера Учителя

Площадь сквера составит 10 743 кв. м

Фото: Реальное время

Исполком Казани утвердил задание на разработку проекта межевания территории для будущего сквера Учителя на улице Подлужной. Документ, подписанный главой исполкома Рустамом Гафаровым, определяет границы будущей общественной зоны площадью 10 743 кв. м в Вахитовском районе города.

Согласно постановлению, проект межевания должен быть подготовлен до 6 октября 2026 года. Работы ведутся за счет средств бюджета России. В границы территории включены восемь земельных участков с кадастровыми номерами.

Параллельно с технической подготовкой территории продолжаются работы над художественной концепцией сквера. Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, памятник учителю планируется выполнить в виде скульптурной композиции «учитель с учеником».

скриншоты сервиса «Яндекс.Карты» — коллаж realnoevremya.ru

— В предложенных вариантах памятник выглядит очень симпатично, — отметили в пресс-службе министерства. — Планируется создать композицию по типу памятника благотворителю Асгату Галимзянову или скульптуры «Руслан и Людмила» у ресторана «Море-Море».



Анастасия Фартыгина