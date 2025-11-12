Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении С-130 в Грузии

В настоящее время место падения взято под охрану специальным подразделением, занимающимся расследованием авиакатастроф

Министерство национальной обороны Турции подтвердило информацию о гибели 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного вертолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана. Все находившиеся на борту погибли, сообщили в ТАСС.

По данным ведомства, вертолет вылетел из Турции в 13:20 по местному времени, однако связь с ним была потеряна через 27 минут после взлета. Обломки вертолета были обнаружены в районе крушения во вторник около 17:00 по местному времени. В настоящее время место падения взято под охрану специальным подразделением, занимающимся расследованием авиакатастроф.

— В результате крушения военно-транспортного вертолета C-130 погибли 20 наших военнослужащих. В 06:30 начались поисково-спасательные работы и расследование обстоятельств происшествия в координации с грузинскими властями, — говорится в официальном заявлении Минобороны Турции.

Ранее сообщалось, что турецкие эксперты займутся выяснением причин и обстоятельств крушения. Министерство выразило соболезнования семьям погибших и подчеркнуло важность тщательного расследования данного инцидента.

Анастасия Фартыгина