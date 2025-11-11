Новости общества

У границы Грузии и Азербайджана рухнул турецкий военный вертолет

15:57, 11.11.2025

Информация о погибших или пострадавших отсутствует

Фото: предоставлено avanttira

Грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что в районе грузино‑азербайджанской границы, предположительно, потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Турции. Канал опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно падение летательного аппарата, однако трудно установить детали инцидента.

Точное место падения и статус экипажа не установлены — информация о погибших или пострадавших пока отсутствует.

Анастасия Фартыгина

