У границы Грузии и Азербайджана рухнул турецкий военный вертолет
Информация о погибших или пострадавших отсутствует
Грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что в районе грузино‑азербайджанской границы, предположительно, потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Турции. Канал опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно падение летательного аппарата, однако трудно установить детали инцидента.
Точное место падения и статус экипажа не установлены — информация о погибших или пострадавших пока отсутствует.
