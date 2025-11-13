Госдума одобрила законопроект о лицензировании торговли табаком

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

В заключении комитета подчеркивается, что реализация данного законопроекта позволит усилить контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, а также повысить легальность этого рынка. Документ был внесен правительством России и представляет собой важный шаг к созданию комплексного регулирования отрасли, что поможет обелить рынок и обеспечить дополнительные доходы для регионов.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов отметил, что введение лицензирования позволит контролировать всю цепочку поставок табачной продукции — от производителей и импортеров до конечных потребителей, а также пресекать оборот нелегального товара.

Законопроект вводит лицензионные требования к оптовой и розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. На каждый объект торговли будет выдаваться отдельная лицензия. Лицензированию подлежат закупка, хранение и поставка табачной продукции, а также розничная и развозная торговля.

Лицензию на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, в то время как лицензии на розничную и развозную торговлю будут предоставляться органами исполнительной власти субъектов России. Это позволит направить доходы от лицензирования в федеральный и региональные бюджеты.

Для получения лицензии необходимо соблюдение ряда требований, включая отсутствие налоговой задолженности свыше 3 тыс. рублей, наличие торгового помещения площадью не менее пяти квадратных метров и уплату пошлины. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения на места розничной продажи и минимальные размеры торговых объектов.

Выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю планируется с 1 марта 2026 года. С 1 сентября 2026 года торговля без лицензии будет запрещена, при этом будет установлен годовой переходный период для приведения торговых точек в соответствие с новыми требованиями.

Анастасия Фартыгина