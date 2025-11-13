Суд взыскал 77 тыс. рублей с казанской кондитерской Eclair в пользу отравившегося клиента

Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки в 7 из 10 смывов, взятых с поверхностей в заведении

Фото: Михаил Захаров

Кировский райсуд Казани удовлетворил исковые требования клиента, госпитализированного с сальмонеллезом после посещения кондитерской Eclair, расположенной на улице Кремлевской. С индивидуального предпринимателя Д.К. Набиуллина взыскано более 77 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, стоимости некачественной продукции, утраченного заработка и штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как установило санитарно-эпидемиологическое расследование, в июне 2025 года посетитель приобрел в заведении блюдо, в составе которого были свежий хлеб, руккола, помидор черри, авокадо, яйцо бенедикт, а также кофе латте и десерт. Вскоре после этого потребитель был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова с диагнозом «сальмонеллез».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проверка выявила грубейшие нарушения санитарных норм: отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья, медицинских книжек у сотрудников, практику заморозки и повторного использования готовых блюд, отсутствие маркировки о датах производства продукции.

Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки в 7 из 10 смывов, взятых с поверхностей в заведении. На спецодежде повара и официанта, а также в соусе для яйца пашот и слабосоленом лососе была обнаружена сальмонелла.

На основании решения суда от 30 сентября 2025 года с предпринимателя взыскано 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и свыше 47 тыс. рублей для возмещения других затрат пострадавшего. Ранее ИП Набиуллин уже был привлечен к административной ответственности по статьям КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Анастасия Фартыгина