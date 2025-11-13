Церковь XVIII века в Зеленодольске получит статус объекта культурного наследия

Храм, сочетающий элементы барокко и ампира, отличается высокой степенью сохранности и представляет научную ценность

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия рассматривает вопрос о включении Богоявленской церкви XVIII века в селе Исаково Зеленодольского района в реестр памятников регионального значения. Храм, сочетающий элементы барокко и ампира, отличается высокой степенью сохранности и представляет научную ценность.

Церковь относится к типу культовых сооружений с осевым построением композиции. Основной объем выполнен в стиле барокко, а колокольня представляет собой образец ампира. По словам экспертов, хорошая сохранность архитектурных элементов позволяет изучать традиции храмового зодчества Среднего Поволжья XVIII—XIX веков.

Решение будет принято по итогам историко-культурной экспертизы, которая оценит подлинность конструкций и архитектурную ценность памятника.

Накануне в Бугульме стартовала масштабная программа по сохранению и восстановлению исторических объектов. Муниципальный совет утвердил возможность покупки таких зданий на торгах по специальной льготной цене — всего за 1 рубль.



Анастасия Фартыгина