Прокуратура выявила серьезные нарушения в работе кафе «Медвежий угол»

В заведении не соблюдаются санитарные нормы и не оформлены необходимые ветеринарные документы на продукты и корма

Фото: Реальное время

Прокуратура Тукаевского района проверила кафе «Медвежий угол» и обнаружила многочисленные нарушения, угрожающие безопасности посетителей, персонала и животных, сообщает пресс-служба органа.

Сообщается, что в заведении не соблюдаются санитарные нормы: продукты хранятся с нарушением температурного режима, многие товары не имеют маркировки и сроков годности. Отсутствует система контроля качества и оборудование для обеззараживания посуды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выявлены проблемы с гигиеной — нет оборудованной раковины для мытья рук, уборочный инвентарь хранится в туалете. У одной из сотрудниц просрочены медицинские документы. Также не оформлены необходимые ветеринарные документы на продукты и корма, нет лицензии на содержание животных.

Руководителю кафе выдано предписание об устранении нарушений.

Ранее магазин «Пятерочка» в Казани закрыли на 20 суток из-за нашествия грызунов.

Наталья Жирнова