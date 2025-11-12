Новости общества

Владимир Путин выразил благодарность ведущим программы «Давай поженимся»

18:48, 12.11.2025

Он наградил Ларису Гузееву и Розу Сябитову почетными грамотами

Фото: скриншот из видео "Давай поженимся! выпуск от 28.09.2023" на канале "Сборная солянка"

Владимир Путин наградил почетной грамотой ведущих телепрограммы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что награда присуждена за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Ранее руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России.

Наталья Жирнова

