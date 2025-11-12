Владимир Путин выразил благодарность ведущим программы «Давай поженимся»
Он наградил Ларису Гузееву и Розу Сябитову почетными грамотами
Владимир Путин наградил почетной грамотой ведущих телепрограммы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что награда присуждена за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России.
