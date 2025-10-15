Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России
Она присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Грамота вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ирек Зиннуров родился 11 января 1969 года. Играл за казанский ватерпольный клуб «Синтез», был его главным тренером, а с 2018 года занимает пост президента. В 2016—2020 годы — депутат Госдумы от Татарстана. С декабря 2020-го — руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».