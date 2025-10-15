Новости общества

Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России

22:15, 15.10.2025

Она присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Фото: Динар Фатыхов

Руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова наградили почетной грамотой президента России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Грамота вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ирек Зиннуров родился 11 января 1969 года. Играл за казанский ватерпольный клуб «Синтез», был его главным тренером, а с 2018 года занимает пост президента. В 2016—2020 годы — депутат Госдумы от Татарстана. С декабря 2020-го — руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане.

