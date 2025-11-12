Ралина Гилязова из Татарстана стала двукратной чемпионкой России по плаванию

Ранее татарстанская спортсменка забрала титул чемпионки России на дистанции 100 м в комплексном плавании

Фото: Динар Фатыхов

На завершающемся сегодня в Казани чемпионате России по плаванию спортсменка из Татарстана Ралина Гилязова завоевала золотую медаль. Победу она одержала в заплыве на 50 метров брассом.

Эта награда закрепила за Гилязовой статус двукратной чемпионки России: ранее она уже поднималась на высшую ступень пьедестала на национальных соревнованиях. На этих же состязаниях она стала чемпионкой России на дистанции 100 м в комплексном плавании.

Наталья Жирнова