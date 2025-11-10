Гилязова стала чемпионкой России на дистанции 100 м в комплексном плавании
Спортсменка из Татарстана показала результат 59,20
Ралина Гилязова стала чемпионкой России на дистанции 100 м в комплексном плавании. Спортсменка из Татарстана показала результат 59,20.
На втором месте расположилась Виктория Машкина с результатом 59,21. Тройку замкнула Яна Шакирова — 59,85.
Напомним, что третий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани получился богатым на сенсации. У женщин первенствовала 16-летняя уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова, для которой победа стала первой на взрослом уровне. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
