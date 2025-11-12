Первый винодельческий конкурс БРИКС пройдет в Москве в начале 2026 года

Ассоциация виноградарей и виноделов намерена обеспечить победителям дистрибуцию их продукции

В Москве в январе 2026 года впервые пройдет винодельческий конкурс стран БРИКС — BRICS Wine Competition. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Павел Майоров, сообщает РИА «Новости».

По словам Майорова, конкурс станет первым «путешествующим» состязанием виноделов. В дебютном мероприятии, которое может состояться в конце января 2026‑го, примут участие производители из стран БРИКС, а также из ряда других государств, проявляющих интерес к объединению. Первый конкурс пройдет в Москве — с использованием местных организационных ресурсов. В дальнейшем мероприятие планируется проводить в странах БРИКС с привязкой к очередному саммиту объединения, где бы он ни проходил.

Майоров отметил, что подготовительная работа уже начата, а все заинтересованные страны выразили готовность участвовать в конкурсе. Кроме того, АВВР намерена обеспечить победителям дистрибуцию их продукции: по словам заместителя исполнительного директора, уже достигнуты договоренности с партнерами о создании специальной «винной полки БРИКС».

