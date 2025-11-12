Новости общества

ГЖД назначила поезда между Казанью и Ижевском в новогодние праздники

14:25, 12.11.2025

В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Сергаче, Канаше, Агрызе и других населенных пунктах

Фото: Максим Платонов

В период новогодних праздников на Горьковской железной дороге (ГЖД) будут курсировать дополнительные рейсы фирменного поезда № 51/52, связывающего Нижний Новгород с Казанью и Ижевском. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

Расписание дополнительных рейсов:

Из Нижнего Новгорода

  • Отправление: 25, 27, 29 декабря 2025 года и 1, 3, 5, 7, 8, 10 января 2026 года в 22:01.
  • Прибытие в Казань: на следующий день в 05:54.
  • Прибытие в Ижевск: на следующий день в 12:08.

Обратное направление

  • Отправление из Ижевска: 26, 28, 30 декабря 2025 года и 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 января 2026 года в 18:40.
  • Прибытие в Казань: в день отправления в 22:48.
  • Прибытие в Нижний Новгород: на следующий день в 07:46.

Время указано местное. В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Сергаче, Канаше, Агрызе и других населенных пунктах.

Анастасия Фартыгина

