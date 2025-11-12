Жителя Чувашии задержали в аэропорту Казани из-за связи с террористами

Мужчина через мессенджер вступил в контакт с функционерами одной из международных террористических группировок, подтвердил свою приверженность их идеологии

Фото: Рената Валеева

Управление ФСБ по Чувашии сообщило о задержании 52-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке выехать за границу для участия в деятельности международной террористической организации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (покушение на участие в деятельности террористической организации).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным ведомства, подозреваемый через мессенджер вступил в контакт с функционерами одной из международных террористических группировок, подтвердил свою приверженность их идеологии и выразил готовность присоединиться к их деятельности. С этой целью он планировал выехать в одно из государств Ближнего Востока.

— Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России, фигурант уголовного дела прибыл в международный аэропорт в Казани, где был задержан, — сообщили в УФСБ.



Анастасия Фартыгина