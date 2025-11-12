Росстандарт утвердил единые требования к площадкам для выгула собак
Стандарт также вводит единую терминологию, разделяя понятия «игровая площадка для собак», «дрессировочная площадка» и «маршрут для прогулок»
Росстандарт утвердил первый нацстандарт, устанавливающий единые требования к обустройству территорий для выгула и дрессировки собак. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года, сообщили ТАСС.
Документ, разработанный Фондом «Институт развития городов Республики Татарстан» при участии Российской кинологической федерации и других профильных организаций, впервые определяет параметры размещения, проектирования и содержания специализированной инфраструктуры.
Ключевые требования стандарта:
- минимальная площадь игровой площадки — 200 кв. метров;
- площадь дрессировочной зоны — от 1,5 тыс. кв. метров;
- высота ограждения — не менее 2 метров;
- обязательное зонирование на игровые, прогулочные, гигиенические и дрессировочные зоны;
- оснащение контейнерами для отходов и дозаторами пакетов;
- требования к освещению и оборудованию для дрессировки.
— Создание гармоничной городской среды невозможно без учета интересов всех жителей, включая тех, кто живет с домашними питомцами, — подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Стандарт также вводит единую терминологию, разделяя понятия «игровая площадка для собак», «дрессировочная площадка» и «маршрут для прогулок». Документ направлен на формирование безопасной и комфортной городской среды, учитывающей интересы всех категорий граждан.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».