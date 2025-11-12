Росстандарт утвердил единые требования к площадкам для выгула собак

Стандарт также вводит единую терминологию, разделяя понятия «игровая площадка для собак», «дрессировочная площадка» и «маршрут для прогулок»

Фото: Динар Фатыхов

Росстандарт утвердил первый нацстандарт, устанавливающий единые требования к обустройству территорий для выгула и дрессировки собак. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года, сообщили ТАСС.

Документ, разработанный Фондом «Институт развития городов Республики Татарстан» при участии Российской кинологической федерации и других профильных организаций, впервые определяет параметры размещения, проектирования и содержания специализированной инфраструктуры.

Ключевые требования стандарта:

минимальная площадь игровой площадки — 200 кв. метров;

площадь дрессировочной зоны — от 1,5 тыс. кв. метров;

высота ограждения — не менее 2 метров;

обязательное зонирование на игровые, прогулочные, гигиенические и дрессировочные зоны;

оснащение контейнерами для отходов и дозаторами пакетов;

требования к освещению и оборудованию для дрессировки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Создание гармоничной городской среды невозможно без учета интересов всех жителей, включая тех, кто живет с домашними питомцами, — подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарт также вводит единую терминологию, разделяя понятия «игровая площадка для собак», «дрессировочная площадка» и «маршрут для прогулок». Документ направлен на формирование безопасной и комфортной городской среды, учитывающей интересы всех категорий граждан.

Анастасия Фартыгина