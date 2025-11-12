Новости общества

Величина прожиточного минимума на душу населения Татарстана составила 16 тыс. рублей

10:08, 12.11.2025

Напомним, что прожиточный минимум на 2025 год составлял 15 073 рубля

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана утвердил величину прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 16 098 рублей. Для различных социально-демографических групп установлены следующие значения:

  • для трудоспособного населения — 17 547 рублей;
  • для пенсионеров — 13 844 рубля;
  • для детей — 15 615 рублей.

Данный показатель определяется в соответствии с федеральным законодательством и Законом Республики Татарстан «О прожиточном минимуме в Республике Татарстан».

Напомним, что прожиточный минимум на 2025 год составлял 15 073 рубля.

Анастасия Фартыгина

