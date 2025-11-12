Величина прожиточного минимума на душу населения Татарстана составила 16 тыс. рублей
Напомним, что прожиточный минимум на 2025 год составлял 15 073 рубля
Кабмин Татарстана утвердил величину прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Согласно документу, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 16 098 рублей. Для различных социально-демографических групп установлены следующие значения:
- для трудоспособного населения — 17 547 рублей;
- для пенсионеров — 13 844 рубля;
- для детей — 15 615 рублей.
Данный показатель определяется в соответствии с федеральным законодательством и Законом Республики Татарстан «О прожиточном минимуме в Республике Татарстан».
