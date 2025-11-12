В Казани восстановлено движение трамваев №5 и 7 на участке «Губкина» — «Тектоник»

Ранее их работу временно приостановили из‑за неисправности путей

Фото: Артем Дергунов

Движение трамвайных маршрутов №5 и 7 на участке между остановками «Губкина» и «Тектоник» восстановлено. Ранее их работу временно приостановили из‑за неисправности путевого хозяйства, сообщили в пресс‑службе «Метроэлектротранса».

Аварийные бригады предприятия оперативно отреагировали на месте неисправности. Информации о пострадавших не поступало.

Анастасия Фартыгина