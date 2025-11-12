В Казани временно приостановили движение трамваев №5 и 7 из-за неисправности путей

Движение ограничено на участке между остановками «Губкина» и «Тектоник»

Фото: Артем Гафаров

Движение трамвайных маршрутов №5 и 7 в Казани временно приостановлено на участке между остановками «Губкина» и «Тектоник». Причиной остановки стала неисправность путевого хозяйства, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

На месте происшествия уже работают аварийные службы. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут и учитывать временные изменения в работе общественного транспорта.

Анастасия Фартыгина