Журналиста The Insider* Сергея Ежова** внесли в список террористов и экстремистов

Журналиста-иноагента издания The Insider* Сергея Ежова** внесли в перечень террористов и экстремистов, согласно информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.

В списке указано: «Ежов** Сергей Александрович, 25 мая 1985 года рождения, город Рязань». Это решение ограничивает возможности Ежова и организаций, связанных с ним, в сфере взаимодействия со средствами массовой информации и другими сферами деятельности.

Лица и организации, попавшие в данный реестр, лишаются права на участие в выборах, организацию публичных мероприятий и размещение информации в Сети. Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.



Анастасия Фартыгина