Журналиста The Insider* Сергея Ежова** внесли в список террористов и экстремистов
Лица и организации, попавшие в данный реестр, лишаются права на участие в выборах, организацию публичных мероприятий и размещение информации в Сети
Журналиста-иноагента издания The Insider* Сергея Ежова** внесли в перечень террористов и экстремистов, согласно информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.
В списке указано: «Ежов** Сергей Александрович, 25 мая 1985 года рождения, город Рязань». Это решение ограничивает возможности Ежова и организаций, связанных с ним, в сфере взаимодействия со средствами массовой информации и другими сферами деятельности.
Лица и организации, попавшие в данный реестр, лишаются права на участие в выборах, организацию публичных мероприятий и размещение информации в Сети. Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.
Справка
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».