Президенты России и Узбекистана обсудили стратпартнерство в ходе телефонного разговора

18:53, 11.11.2025

Разговор затронул широкий спектр направлений сотрудничества, включая экономические, культурные и политические аспекты

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщает пресс-служба, разговор затронул широкий спектр направлений сотрудничества, включая экономические, культурные и политические аспекты. Оба лидера выразили заинтересованность в укреплении двусторонних связей и повышении эффективности совместных проектов.

Путин и Мирзиеев отметили важность продолжения диалога на высшем уровне для достижения взаимовыгодных целей и решения актуальных вопросов, стоящих перед обеими странами. Стороны также подчеркнули необходимость координации действий в международной политике.

Анастасия Фартыгина

