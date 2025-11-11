ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 12 ноября
Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 12 ноября. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.
Доллар поднялся на 0,34 рубля, юань — на 0,06 рубля, а евро — на 0,27 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,36 рубля;
- евро — 94,20 рубля;
- юань — 11,41 рубля.
