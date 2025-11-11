Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 12 ноября

18:17, 11.11.2025

Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля

Фото: Анна Сейтумерова

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 12 ноября. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.

Доллар поднялся на 0,34 рубля, юань — на 0,06 рубля, а евро — на 0,27 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,36 рубля;
  • евро — 94,20 рубля;
  • юань — 11,41 рубля.
Анастасия Фартыгина

Экономика

