На пост главы Комитета молодежи Казани подали рекордные 207 заявок

Конкурс привлек внимание специалистов из Татарстана, Поволжья, Сибири, Урала и Центральной России

Фото: Динар Фатыхов

На конкурс на замещение должности председателя Комитета по делам молодежи Казани зафиксировано рекордное количество заявлений — 207 анкет от претендентов со всей России. Конкурс, стартовавший 5 ноября, привлек внимание специалистов из Татарстана, Поволжья, Сибири, Урала и Центральной России.

— Казань подтвердила статус города-магнита для молодежи. Такой высокий интерес к должности показывает востребованность наших подходов к развитию молодежной политики, — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

74% заявок поступило от жителей Казани.

15% — из других регионов России.

11% — из городов и районов Татарстана.

Средний возраст соискателей — 35 лет.

2/3 претендентов — мужчины.

Среди кандидатов — представители крупных компаний (РЖД, «Газпром», СИБУР), банковской сферы, строительной отрасли и частного бизнеса. Наибольшую активность проявили уфимцы, подавшие 10 заявок, а самая дальняя заявка поступила из Владивостока.

После завершения приема заявок начнется этап собеседований и оценки кандидатов. Финалом станет презентация стратегий развития молодежной политики перед экспертным советом.



Анастасия Фартыгина