В Татарстане зафиксировали снижение случаев ОРВИ и гриппа более чем на треть

Ранее сообщалось, что в Татарстане вакцинировались от гриппа 1,8 млн жителей

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Роспотребнадзор по РТ. По данным мониторинга, за период с 3 по 9 ноября 2025 года количество зараженных снизилось более чем на треть.

Сейчас в регионе зарегистрировано 6 220 случаев респираторных заболеваний, что на 38,1% ниже показателей предыдущей недели.

Специалисты отмечают, что среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные респираторные инфекции. Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах населения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По информации Роспотребнадзора, привито более 1 млн жителей, что составляет 45,7% от общей численности населения республики. Ранее сообщалось, что в Татарстане вакцинировались от гриппа 1,8 млн жителей. Ситуация с COVID-19 остается стабильной — на низком уровне. За 45-ю неделю текущего года зафиксировано 93 случая заболевания.



Наталья Жирнова