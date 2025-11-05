Почти 2 млн татарстанцев вакцинировались от гриппа

В республике осталось 200 тыс. доз

Фото: Максим Платонов

От гриппа вакцинировались 1,8 тыс. взрослых жителей Татарстана. Всего в республике было доступно 2 млн доз вакцин, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Дмитрий Лопушев.

В целом вакцинацией охвачено 42% населения республики, добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 1 сентября на фильтрах в школах на учебу не допустили 7 тыс. детей — у них выявили температуру или другие симптомы простуды. Авдонина напомнила, что фильтры являются обязательными для учебных организаций и других учреждений.

Напомним, в Татарстане с начала осеннего сезона зарегистрировали 10 тыс. случаев заражения гриппом и ОРВИ — это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Елизавета Пуншева