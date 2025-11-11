Компании могут получить штрафы за задержку перехода на отечественное ПО
Это касается критически важных объектов информационной инфраструктуры (КИИ)
Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов для компаний, нарушающих сроки перехода на российское программное обеспечение критически важных объектов информационной инфраструктуры (КИИ), сообщает «Интерфакс».
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, штрафы будут применяться в двух случаях: при несвоевременном переходе на отечественные решения на объектах КИИ и при отсутствии классификации этих объектов как значимых.
— Мы предлагаем ввести оборотные штрафы для заказчиков, которые не соблюдают установленные сроки перехода на российские решения в критически важных объектах КИИ. Также будут штрафовать компании, которые не провели классификацию своих объектов как объектов КИИ, — сообщил министр на CNews Forum.
Ранее Минпромторг предложил ввести технологический сбор для поддержки отечественной электроники. Старт для нововведений запланирован на 1 сентября 2026 года.
