Минпромторг предложил ввести технологический сбор для поддержки отечественной электроники
Старт для нововведений запланирован на 1 сентября 2026 года
Минпромторг России подготовил законопроект о введении технологического сбора, который будет направлен на поддержку отечественной радио— и микроэлектронной промышленности. Документ был внесен на рассмотрение правительства Минфином 6 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ведомствам.
Сбор станут платить как импортеры, так и российские производители продукции, независимо от степени локализации производства. Мера затронет только те категории товаров, где доля отечественных производителей остается низкой.
Механизм реализации предусматривает поэтапное внедрение. На начальном этапе сбор будет распространяться исключительно на готовую продукцию. Ставка будет устанавливаться индивидуально для каждой товарной позиции в зависимости от ее стоимости. По информации источников, максимальная фиксированная ставка для наиболее дорогостоящих товаров составит не более 5 тыс. рублей.
Управление сбором возложат на Минпромторг, при этом оператора определит правительство. Примечательно, что Центр развития перспективных технологий, ответственный за систему маркировки, не рассматривается в качестве потенциального оператора. Начало действия нового сбора запланировано на 1 сентября 2026 года.
