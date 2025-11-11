Новые школы и детсады Татарстана получат современное оснащение за 1,2 млн рублей
В Татарстане на данный момент ведется работа по техническому оснащению новых образовательных учреждений
В Татарстане на данный момент ведется работа по техническому оснащению новых образовательных учреждений. Об этом сообщает Минфин республики. В рамках программы модернизации осуществляется поставка компьютерного оборудования в открывающиеся детские сады и школы.
На реализацию программы оснащения компьютерным оборудованием новых дошкольных и общеобразовательных учреждений из бюджета Татарстана выделено 1,2 млн рублей. Средства направлены на создание современной материально-технической базы в образовательных организациях.
Ранее сообщалось, что в Татарстане открылись две новые школы на 1,2 тыс. мест. Образовательные учреждения начали работу сразу после завершения осенних каникул.
