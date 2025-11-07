В Татарстане открылись две новые школы на 1,2 тыс. мест

В открытии участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов

В столице Татарстана и Набережных Челнах одновременно распахнули свои двери две новые школы, которые суммарно обеспечат 1 200 дополнительных учебных мест для школьников. Образовательные учреждения начали работу сразу после завершения осенних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

В Казани открылся физико-математический лицей №123, расположенный в Советском районе на улице Тазетдинова. В Набережных Челнах заработала многопрофильная школа №39 в микрорайоне Замелекесье.

На торжественном открытии казанского лицея присутствовал мэр города Ильсур Метшин. Он подчеркнул значимость новых объектов для развития городской среды и образования.

— Уровень и качество образования во многом определяют дальнейшую жизнь человека. Мы со своей стороны можем влиять на это, создавая наилучшие условия для обучения и развития наших детей. Еще одна школа очень нужна в этом микрорайоне — он строится и активно прирастает жителями, — прокомментировал запуск школы Метшин.

Мэр также отметил, что новый лицей предлагает «отличные возможности для глубокого погружения в точные науки, которые являются фундаментом для освоения самых сложных и высокооплачиваемых профессий», и пожелал каждому ученику «своевременно воспользоваться этими возможностями в полной мере, со всей ответственностью и самоотдачей».

Анастасия Фартыгина