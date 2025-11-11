В татарстанских МФЦ увеличилось время обслуживания мигрантов

Это связано с изменениями в законодательстве, по которым мигрантам необходимо посетить офис МФЦ 3-4 раза, вместо одного

Фото: Максим Платонов

Постановка на миграционный учет иностранных граждан вошла в пятерку самых востребованных услуг МФЦ в текущем году. Об этом заявила на брифинге в Кабмине РТ директор регионального МФЦ Ленара Музафарова.



Музафарова заявила, что в летний период в многофункциональных центрах Татарстана значительно увеличилось время ожидания получения услуг для иностранных граждан. Среднее время ожидания достигло трех часов, что связано с изменениями в законодательстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По старом законодательству мигрантам достаточно было одного визита для постановки на учет. Сейчас же им необходимо посещать центр 3–4 раза для оформления полного пакета документов, включая получение СНИЛС и регистрацию на портале госуслуг.

Ситуация осложняется тем, что с начала года ужесточился порядок контроля за мигрантами. Теперь перед предоставлением любой услуги сотрудники МФЦ должны проверять заявителя через специальный федеральный реестр контролируемых лиц. Это существенно увеличивает время обработки каждого клиента.

Наталья Жирнова