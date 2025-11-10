Пять лет гражданства станут новым условием для получения льготного жилья семьями в Татарстане
Изменения касаются федерального проекта
Правительство Татарстана подготовило изменения к программе обеспечения жильем молодых семей. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно внесенным изменениям, для участия в федеральной программе господдержки теперь необходимо соответствовать двум основным критериям. Семья должна постоянно проживать на территории Татарстана, а также все члены семьи обязаны иметь гражданство России не менее 5 лет на момент подачи заявления.
Изменения касаются федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
Напомним, в марте Бастрыкин поручил проверить законность выдачи жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске.
