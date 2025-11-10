Новости недвижимости

Пять лет гражданства станут новым условием для получения льготного жилья семьями в Татарстане

16:50, 10.11.2025

Изменения касаются федерального проекта

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана подготовило изменения к программе обеспечения жильем молодых семей. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно внесенным изменениям, для участия в федеральной программе господдержки теперь необходимо соответствовать двум основным критериям. Семья должна постоянно проживать на территории Татарстана, а также все члены семьи обязаны иметь гражданство России не менее 5 лет на момент подачи заявления.

Изменения касаются федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Напомним, в марте Бастрыкин поручил проверить законность выдачи жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске.

Наталья Жирнова

