Сенат США официально принял законопроект, который прекратит шатдаун

Голосование состоялось на 41‑й день приостановки работы федерального правительства

Сенат США официально одобрил законопроект, который завершит приостановку работы федерального правительства. Об этом сообщает The New York Times.

Голосование состоялось на 41‑й день шатдауна. Сообщается, что за проект бюджета высказались 60 сенаторов: 52 представителя республиканской партии и 8 демократов. Против проголосовали 40 законодателей, среди которых оказался лишь один республиканец.

Как отмечает издание, ключевой момент заключается в том, что группа демократов присоединилась к республиканцам, поддержав документ, из которого было исключено одно из главных требований Демократической партии.

Напомним, на европейских военных базах США возникли проблемы с выплатой зарплат.

Наталья Жирнова