На капремонт объектов образования в Татарстане потратили 5 млрд рублей

Это 11 детских садов и 33 школ и образовательных центров

Фото: Артем Дергунов

Программы капитального ремонта социально значимых объектов в Татарстане выходят на финишную прямую: ряд направлений уже полностью реализован, остальные находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин.

В сфере образования завершены работы на 213 объектах с общим объемом финансирования 5,84 млрд рублей. В их числе — 11 детских садов, два из которых отремонтированы в рамках федеральной программы «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Обновлены также 33 школы и образовательных центра, причем 10 школ в 10 муниципальных образованиях приведены в порядок по федеральной программе «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Значительный прогресс достигнут и в здравоохранении: из 226 запланированных медицинских объектов капитально отремонтирован 221.

При этом 151 объект обновлен в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В настоящее время ведутся работы в пяти стационарах — в Кукморском, Альметьевском и Сабинском муниципальных районах, а также в двух учреждениях в Казани.

В секторе культуры остается завершить ремонт трех из 27 запланированных объектов. Два из них — «Театр юного зрителя» и здание конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморском районе — ремонтируются в рамках национального проекта «Семья». Третий объект — усадьба Боратынского в Казани — обновляется по государственной программе «Развитие культуры». В целом строительно‑монтажные работы по культурным объектам выполнены на 98%.

По направлению молодёжной политики единственным незавершенным объектом остаётся лагерь «Пионер» в Зеленодольском муниципальном районе, где выполнение работ достигло 87%.

Наталья Жирнова