«Увидел непорядок — сообщил»: власти Казани призвали горожан сигнализировать о нарушениях условий труда
Травматизм на производстве снизился на 14%, но количество смертельных исходов остается высоким
Казанские компании должны работникам 42 млн рублей
За 10 месяцев нарушения, связанные с выплатами зарплат, были обнаружены в 28 казанских организациях. Доход персонала в них был ниже социальных минимумов, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Зарплата им была доначислена, заверил он. «Вместе с тем на 10 ноября задолженность по заработной плате удалось сократить на сумму свыше 94 млн рублей», — добавил спикер.
По его словам, с января по октябрь поступило 43 уведомления о несчастных случаях, произошедших на территории города. В ходе расследования производственными были признаны 26: шесть из них смертельные, остальные — тяжелые. Что касается непроизводственных несчастных случаев, половина из них произошла в результате общего заболевания, например инсульта или инфаркта. Шакиров напомнил: работодатель обязан обеспечить прохождение сотрудниками диспансеризации.
— На сегодня в Казани ее прошли 321 729 человек, или только 65% от планового значения, — отметил он.
Самые частые причины травм — падения с высоты
По сравнению с прошлым годом травматизм в Казани снизился на 14%. Тем не менее количество несчастных случаев со смертельным исходом остается высоким, посетовал докладчик. Наиболее травмоопасными сферами деятельности стали промышленность, торговля и услуги, строительство и транспорт.
Самые распространенные причины трагедий:
- падение с высоты — 14 случаев;
- механические травмы — шесть случаев;
- ДТП — три случая.
На особом контроле — строительные площадки. Нарушения техники безопасности были обнаружены, например, в ЖК «Сиберово» на Халитова, 4 (застройщиком выступает ПИК, — прим. ред.), строительном объекте на Хасана Туфана, 33, производственной площадке компании «Техвент» на улице Химической, 48.
— Этот важный фронт работы станет еще результативнее, если к этому подключатся сами горожане и будут посылать нам сигналы о нарушениях, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы так работаем по «Народному контролю»: незакрытые люки, опасные ограждения на строительных площадках. Увидел непорядок — сообщил, это должно быть нормой. Точно такое же отношение должно быть и к нарушениям охраны туда. Мы не раз говорили, что вопросы охраны труда должны стоять не ниже экономических показателей.
Как рассказали на совещании, казанцы могут направить обращение через «Народный контроль» или позвонить по телефону горячей линии исполкома по вопросам соблюдения трудового законодательства: 299-16-53.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».