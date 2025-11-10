«Увидел непорядок — сообщил»: власти Казани призвали горожан сигнализировать о нарушениях условий труда

Травматизм на производстве снизился на 14%, но количество смертельных исходов остается высоким

Фото: Динар Фатыхов

Казанские компании должны работникам 42 млн рублей

За 10 месяцев нарушения, связанные с выплатами зарплат, были обнаружены в 28 казанских организациях. Доход персонала в них был ниже социальных минимумов, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Зарплата им была доначислена, заверил он. «Вместе с тем на 10 ноября задолженность по заработной плате удалось сократить на сумму свыше 94 млн рублей», — добавил спикер.

скриншот слайда презентации

По его словам, с января по октябрь поступило 43 уведомления о несчастных случаях, произошедших на территории города. В ходе расследования производственными были признаны 26: шесть из них смертельные, остальные — тяжелые. Что касается непроизводственных несчастных случаев, половина из них произошла в результате общего заболевания, например инсульта или инфаркта. Шакиров напомнил: работодатель обязан обеспечить прохождение сотрудниками диспансеризации.

— На сегодня в Казани ее прошли 321 729 человек, или только 65% от планового значения, — отметил он.

Самые частые причины травм — падения с высоты

По сравнению с прошлым годом травматизм в Казани снизился на 14%. Тем не менее количество несчастных случаев со смертельным исходом остается высоким, посетовал докладчик. Наиболее травмоопасными сферами деятельности стали промышленность, торговля и услуги, строительство и транспорт.

С января по октябрь поступило 43 уведомления о несчастных случаях, произошедших на территории города, сообщил Ильдар Шакиров. взято с сайта kzn.ru

Самые распространенные причины трагедий:

падение с высоты — 14 случаев;

механические травмы — шесть случаев;

ДТП — три случая.

На особом контроле — строительные площадки. Нарушения техники безопасности были обнаружены, например, в ЖК «Сиберово» на Халитова, 4 (застройщиком выступает ПИК, — прим. ред.), строительном объекте на Хасана Туфана, 33, производственной площадке компании «Техвент» на улице Химической, 48.



— Этот важный фронт работы станет еще результативнее, если к этому подключатся сами горожане и будут посылать нам сигналы о нарушениях, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы так работаем по «Народному контролю»: незакрытые люки, опасные ограждения на строительных площадках. Увидел непорядок — сообщил, это должно быть нормой. Точно такое же отношение должно быть и к нарушениям охраны туда. Мы не раз говорили, что вопросы охраны труда должны стоять не ниже экономических показателей.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как рассказали на совещании, казанцы могут направить обращение через «Народный контроль» или позвонить по телефону горячей линии исполкома по вопросам соблюдения трудового законодательства: 299-16-53.



Галия Гарифуллина