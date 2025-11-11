В Казани расширят количество маршрутов с контролем незаконной парковки

На текущем этапе фиксация ведется по трем направлениям, охватывающим в общей сложности 119 участков городской территории

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани проходит эксперимент по автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения, связанных с парковкой в зоне действия знака «Остановка запрещена». Инициатором выступает МКУ «Организатор городского парковочного пространства» (ОГПП), сообщает мэрия города.

Для выявления нарушителей используются автоматические комплексы контроля парковки, размещенные на патрульных автомобилях. Камеры фиксируют транспортные средства, припаркованные с нарушением требований дорожного знака, а полученные фотоматериалы в автоматическом режиме передаются в ЦАФАП ГИБДД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На текущем этапе контроль ведется по трем маршрутам, охватывающим в общей сложности 119 участков городской территории. С момента запуска проекта в ЦАФАП ГИБДД уже направлено 10 423 материала о выявленных нарушениях. В ближайшее время планируется расширение системы на новые городские маршруты.



В мэрии напоминают, что размер штрафа за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» в соответствии с действующим законодательством составляет 1500 рублей. Напомним, что в Казани на двух улицах появятся новые платные парковки.

Наталья Жирнова