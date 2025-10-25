Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на двух улицах появятся новые платные парковки

15:07, 25.10.2025

Речь идет о 35 местах на улицах Отрадной и Латышских Стрелков

В Казани на двух улицах появятся новые платные парковки
Фото: Максим Платонов

Исполком Казани принял постановление о расширении сети муниципальных парковок в городе. Согласно документу, который проходит антикоррупцию, новые парковочные места появятся на улицах Отрадной и Латышских Стрелков.

На улице Отрадной (на участке от улицы Даурской до улицы Латышских Стрелков) обустроят 30 парковочных мест. Еще 5 мест появится на нечетной стороне улицы Латышских Стрелков напротив дома №3. Стоимость парковки на обоих участках составит 30 рублей в час.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После внесения изменений общее количество муниципальных парковочных мест в городе увеличится до 14 159. Ранее в Госдуме предложили сделать парковку для мотоциклов бесплатной.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также