В Казани на двух улицах появятся новые платные парковки
Речь идет о 35 местах на улицах Отрадной и Латышских Стрелков
Исполком Казани принял постановление о расширении сети муниципальных парковок в городе. Согласно документу, который проходит антикоррупцию, новые парковочные места появятся на улицах Отрадной и Латышских Стрелков.
На улице Отрадной (на участке от улицы Даурской до улицы Латышских Стрелков) обустроят 30 парковочных мест. Еще 5 мест появится на нечетной стороне улицы Латышских Стрелков напротив дома №3. Стоимость парковки на обоих участках составит 30 рублей в час.
После внесения изменений общее количество муниципальных парковочных мест в городе увеличится до 14 159. Ранее в Госдуме предложили сделать парковку для мотоциклов бесплатной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».