В Казани на двух улицах появятся новые платные парковки

Речь идет о 35 местах на улицах Отрадной и Латышских Стрелков

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани принял постановление о расширении сети муниципальных парковок в городе. Согласно документу, который проходит антикоррупцию, новые парковочные места появятся на улицах Отрадной и Латышских Стрелков.

На улице Отрадной (на участке от улицы Даурской до улицы Латышских Стрелков) обустроят 30 парковочных мест. Еще 5 мест появится на нечетной стороне улицы Латышских Стрелков напротив дома №3. Стоимость парковки на обоих участках составит 30 рублей в час.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После внесения изменений общее количество муниципальных парковочных мест в городе увеличится до 14 159. Ранее в Госдуме предложили сделать парковку для мотоциклов бесплатной.

Наталья Жирнова