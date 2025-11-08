Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год
Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов
Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год. Согласно ему, нерабочими праздничными днями в республике станут:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 30 августа — День Республики Татарстан;
- 4 ноября — День народного единства;
- 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;
- Ураза-байрам;
- Курбан-байрам.
Предварительной датой празднования последних двух дат в 2026 году являются 20 марта и 27 мая соответственно. Отмечается, что целях рационального использования в 2026 году выходной с субботы 3 января перенесен на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря. Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов.
Напомним, следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян только в 2027 году. Сокращение новогодних каникул в 2026 году не планируется, несмотря на регулярные предложения об этом.
