Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год

14:31, 08.11.2025

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов

Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год
Фото: Динар Фатыхов

Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год. Согласно ему, нерабочими праздничными днями в республике станут:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 30 августа — День Республики Татарстан;
  • 4 ноября — День народного единства;
  • 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;
  • Ураза-байрам;
  • Курбан-байрам.

Предварительной датой празднования последних двух дат в 2026 году являются 20 марта и 27 мая соответственно. Отмечается, что целях рационального использования в 2026 году выходной с субботы 3 января перенесен на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря. Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов.

Напомним, следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян только в 2027 году. Сокращение новогодних каникул в 2026 году не планируется, несмотря на регулярные предложения об этом.

Галия Гарифуллина

