Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год. Согласно ему, нерабочими праздничными днями в республике станут:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

30 августа — День Республики Татарстан;

4 ноября — День народного единства;

6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Предварительной датой празднования последних двух дат в 2026 году являются 20 марта и 27 мая соответственно. Отмечается, что целях рационального использования в 2026 году выходной с субботы 3 января перенесен на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря. Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 945 часов.

Напомним, следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян только в 2027 году. Сокращение новогодних каникул в 2026 году не планируется, несмотря на регулярные предложения об этом.

Галия Гарифуллина